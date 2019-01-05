АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Андрей Аршавин давно развелся с супругой Алисой Кузьминой

Знаменитый футболист Андрей Аршавин давно не живет со своей супругой Алисой Кузьминой. Об этом она заявила в одном из своих интервью. А сам спортсмен, закончив спортивную карьеру, без стеснения заводит новые отношения. На этот раз его избранницей оказалась Карина Неман, которая трудится стюардессой.

Андрей Аршавин давно развелся с супругой Алисой Кузьминой

Знаменитая журналистка Алиса Кузьмина и уже бывшая жена Андрея Аршавина призналась, что они официально разведены и довольно давно не проживают под одной крышей. Отношения с бывшим мужем она вспоминает, как страшный сон.

Что касается Андрея Аршавина, то его неоднократно «ловили» с другими женщинами около отелей, когда он был еще женат. Со своей новой избранницей футболист встречался во время командировки в Москву, а так же в родном Санкт-Петербурге.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым
Судмедэксперты: Крис Кельми умер не от алкоголя
В Hibom продемонстрировали возможности своего
Игоря Верника оштрафовали на 500 рублей за езду
Максим Фадеев вспомнил молодость и поделился
Андрей Аршавин давно развелся с супругой Алисой
Эксперт протестировал снегоход Arctic Cat M8000
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый
Сын мэра Казани объявил конкурс на роль своей
«Снегурочки так и льнут»: Счастливый Петросян
Капитан сборной России по хоккею обругал матом
Эксперты анонсировали гаджеты из прошлого,
NASA оправдалось за "нацистское" название
Зонд-ретранслятор Queqiao сфотографировал Землю и
16-летний сын Дэвида Бекхэма показал в Instagram
Роскосмос планирует запустить 45 ракет
Пенелопа Крус рассказала, как ее изменило
Солистка "Фабрики" Саша Савельева вышла на сцену
Светалана Лобода показала трогательные семейные
Экономисты: В 2019 году мир распадётся на
Apple предъявили иск за возгорание, вызванное
Немецкие специалисты создали пищевой сканер для
Выявлен самый мощный на сегодняшний день
Андрей Малахов в кислородной маске напугал
Праздник для тела: сегодня отмечают Международный
СМИ: Паулина Андреева стала подругой Бондарчука
Учёные: Попытки намеренно забыть приводят к
Ани Лорак улетела отдыхать в Майами
"Остались только русские": Никита Панфилов
Россияне победили в международном конкурсе на
Просмотреть все новости