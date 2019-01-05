Андрей Аршавин давно развелся с супругой Алисой Кузьминой
Знаменитый футболист Андрей Аршавин давно не живет со своей супругой Алисой Кузьминой. Об этом она заявила в одном из своих интервью. А сам спортсмен, закончив спортивную карьеру, без стеснения заводит новые отношения. На этот раз его избранницей оказалась Карина Неман, которая трудится стюардессой.
Знаменитая журналистка Алиса Кузьмина и уже бывшая жена Андрея Аршавина призналась, что они официально разведены и довольно давно не проживают под одной крышей. Отношения с бывшим мужем она вспоминает, как страшный сон.
Что касается Андрея Аршавина, то его неоднократно «ловили» с другими женщинами около отелей, когда он был еще женат. Со своей новой избранницей футболист встречался во время командировки в Москву, а так же в родном Санкт-Петербурге.
Знаменитая журналистка Алиса Кузьмина и уже бывшая жена Андрея Аршавина призналась, что они официально разведены и довольно давно не проживают под одной крышей. Отношения с бывшим мужем она вспоминает, как страшный сон.
Что касается Андрея Аршавина, то его неоднократно «ловили» с другими женщинами около отелей, когда он был еще женат. Со своей новой избранницей футболист встречался во время командировки в Москву, а так же в родном Санкт-Петербурге.