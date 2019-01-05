Эксперт протестировал снегоход Arctic Cat M8000 Hardcore Alpha One





Вследствие того, что задняя подвеска имеет более узкий размер в сравнении с гусеницей, снегоход M8000 имеет хорошую проходимость по глубокому снегу, а также по неровной поверхности. Устройство в передней части оборудуется обновленными Pro Climb G2. Модель комплектуют силовой установкой объёмом на 794 сантиметров. Двигатель способен генерировать 160 лошадиных сил. За счёт модернизации силового агрегата обеспечивается уменьшение расхода масла. Поставщиком бренда "Аллигатор" была произведена доставка пары экземпляров снегохода на территорию Приискового. В данном районе выпало много снега, а также устоялся сорокаградусный мороз. Эксперт смог опробовать обе версии снегохода на различных местностях.Испытатель отмечает, что модель является неплохой. Снегоход довольно плавно, а также аккуратно перемещается на всевозможных снежных поверхностях. Модель довольно простая и лёгкая в управлении. В сравнении с прочими популярными моделям снегоходов, испытатель поставил аппарат на 3 место.