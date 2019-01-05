Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый год обожглась бенгальскими огнями

Одна из секс-символов отечественного шоу-бизнеса, певица и "Мисс Россия 2006" Татьяна Котова рассказала поклонникам в Instagram, что стало причиной неприятного инцидента, и опубликовала фото обожженных рук.Бывшая участница знаменитой группы "ВИА Гра" не скрывает, что допустила много ошибок, используя цветопламенную свечу. Этот вид пиротехники загорелся и мгновенно сгорел до основания, отметила Татьяна Котова. При этом артистка держала по 4 бенгальских огня в обеих руках.Она напомнила пользователям о мерах предосторожности при использовании бенгальских огней. В частности о том, что важно выбирать настоящие пиротехнические свечи, зажигать их исключительно в перчатках и держать их у самого основания.Фанаты поблагодарили ростовчанку за правила безопасности и пожелали кумиру быть осторожнее и быстрее поправляться. Сама Татьяна Котова отметила, что времени болеть нет, и поэтому она даже дома занимается творческой деятельностью.