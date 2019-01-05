АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый год обожглась бенгальскими огнями

Российская певица Татьяна Котова неудачно провела новогодние праздники. Во время торжества экс-солистка "ВИА Гры" обожгла руки некачественными бенгальскими огнями. Звезда показала последствия использования пиротехники фанатам в Instagram.

Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый год обожглась бенгальскими огнями

Одна из секс-символов отечественного шоу-бизнеса, певица и "Мисс Россия 2006" Татьяна Котова рассказала поклонникам в Instagram, что стало причиной неприятного инцидента, и опубликовала фото обожженных рук.

Бывшая участница знаменитой группы "ВИА Гра" не скрывает, что допустила много ошибок, используя цветопламенную свечу. Этот вид пиротехники загорелся и мгновенно сгорел до основания, отметила Татьяна Котова. При этом артистка держала по 4 бенгальских огня в обеих руках.

Она напомнила пользователям о мерах предосторожности при использовании бенгальских огней. В частности о том, что важно выбирать настоящие пиротехнические свечи, зажигать их исключительно в перчатках и держать их у самого основания.

Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый год обожглась бенгальскими огнями

Фанаты поблагодарили ростовчанку за правила безопасности и пожелали кумиру быть осторожнее и быстрее поправляться. Сама Татьяна Котова отметила, что времени болеть нет, и поэтому она даже дома занимается творческой деятельностью.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Аршавин давно развелся с супругой Алисой
Эксперт протестировал снегоход Arctic Cat M8000
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый
Сын мэра Казани объявил конкурс на роль своей
«Снегурочки так и льнут»: Счастливый Петросян
Капитан сборной России по хоккею обругал матом
Эксперты анонсировали гаджеты из прошлого,
NASA оправдалось за "нацистское" название
Зонд-ретранслятор Queqiao сфотографировал Землю и
16-летний сын Дэвида Бекхэма показал в Instagram
Роскосмос планирует запустить 45 ракет
Пенелопа Крус рассказала, как ее изменило
Солистка "Фабрики" Саша Савельева вышла на сцену
Светалана Лобода показала трогательные семейные
Экономисты: В 2019 году мир распадётся на
Apple предъявили иск за возгорание, вызванное
Немецкие специалисты создали пищевой сканер для
Выявлен самый мощный на сегодняшний день
Андрей Малахов в кислородной маске напугал
Праздник для тела: сегодня отмечают Международный
СМИ: Паулина Андреева стала подругой Бондарчука
Учёные: Попытки намеренно забыть приводят к
Ани Лорак улетела отдыхать в Майами
"Остались только русские": Никита Панфилов
Россияне победили в международном конкурсе на
Самая дорогая заводская версия Chevrolet Blazer
Смартфон LG Q9 обнаружен в бенчмарке с
Ученые рассказали, кому не стоит ходить в сауну
Владелец Porshe 911 украсил авто как новогоднюю
Еще больше индийских поездов переходят на
Просмотреть все новости