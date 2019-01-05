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NASA оправдалось за "нацистское" название астероида Ultima Thule

Сотрудники NASA оправдались за "нацистское" название астероида Ultima Thule, открытого в 2014 году. Выбранная учёными фраза означает "далёкий объект".
NASA оправдалось за "нацистское" название астероида Ultima Thule

NASA в очередной раз прокомментировало обвинение команды, работающей над изучением астероида Ultima Thule в использовании "нацистского" названия. Такие таблоиды, как Independent и Newsweek, раскритиковали организацию за странный выбор наименования. По версии американских и английских СМИ, Ultima Thule нацисты называли родину арийцев. После этого образовалось Общество Туле, которое также поддерживало идеологию.

Алан Стерн, будучи руководителем исследования астероида, отметил, что название ему выбрали на публичном голосовании. Термин Ultima Thule известен уже сотни лет и пришёл из латыни, переводясь как "далёкий объект".

Возможно, возраст фразы насчитывает тысячу лет, и Стерн с коллегами никак не связывают её с нацистами. Кроме того, наименование временное и в будущем может стать другим, поэтому пока что менять его NASA не торопится.

Отметим, что 1 января зонд New Horizons 1 подлетел к астероиду, получив его снимки. Объект стал самым дальним из тех, которые человечеству удалось достичь на сегодняшний день.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:50

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