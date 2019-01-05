Сын мэра Казани объявил конкурс на роль своей девушки в фильме «Команда мечты»

Тагир Метшин рассказал об условиях кастинга: участница должна быть в возрасте от 18 до 20 лет. Ей нужно разместить в своем аккаунте Instagram фотографию с отдыха на море и в купальнике. Ниже нужно подписать ее хештэгами #фильмкомандамечты и #Агатаизкомандымечты.Напомним, что девушку главного героя Артура зовут Агата, она живет на берегу моря. Зрители увидят картину уже 7 марта, а победительницу конкурса Метшин объявит уже 9 января.