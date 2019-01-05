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Сын мэра Казани объявил конкурс на роль своей девушки в фильме «Команда мечты»

Сын мэра Казани Тагир Метшин на страничке в социальной сети Instgram, которая посвящена его новому кинофильму «Команда мечты», опубликовал короткий видеоролик. В нем он обратился к подписчицам старше 18 лет и объявил кастинг на роль его девушки по сюжету киноленты.

Сын мэра Казани объявил конкурс на роль своей девушки в фильме «Команда мечты»

Тагир Метшин рассказал об условиях кастинга: участница должна быть в возрасте от 18 до 20 лет. Ей нужно разместить в своем аккаунте Instagram фотографию с отдыха на море и в купальнике. Ниже нужно подписать ее хештэгами #фильмкомандамечты и #Агатаизкомандымечты.


Напомним, что девушку главного героя Артура зовут Агата, она живет на берегу моря. Зрители увидят картину уже 7 марта, а победительницу конкурса Метшин объявит уже 9 января.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:20

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