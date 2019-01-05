Роскосмос планирует запустить 45 ракет
В текущем году планируют запустить сорок пять ракет Роскосмоса. Речь идёт о запусках ракет космического специального назначения, а также ряда испытательных пусков баллистических современных ракет.
Из сорока пяти запусков собираются запустить тридцать две ракеты специального космического назначения с разными космическими современными аппаратами, а также шаттлами. В данном случае не будут учитываться учебные запуски МО ракет баллистического назначения с субмарин. При этом Дмитрий Рогозин, являющийся главой Роскосмоса, заявил, что в прошлом году государственной корпорацией было выполнено 22 пуска разных ракет. Однако официально известно о двадцати запусках.
В рамках публикации информации о количестве осуществляемых запусков Дмитрий Рогозин засчитал в представленную статистику государственной корпорации запуски современных баллистических ракет типа "Сармат", "Ярс", потому что данные ракеты собирают на предприятиях корпорации.
Из сорока пяти запусков собираются запустить тридцать две ракеты специального космического назначения с разными космическими современными аппаратами, а также шаттлами. В данном случае не будут учитываться учебные запуски МО ракет баллистического назначения с субмарин. При этом Дмитрий Рогозин, являющийся главой Роскосмоса, заявил, что в прошлом году государственной корпорацией было выполнено 22 пуска разных ракет. Однако официально известно о двадцати запусках.
В рамках публикации информации о количестве осуществляемых запусков Дмитрий Рогозин засчитал в представленную статистику государственной корпорации запуски современных баллистических ракет типа "Сармат", "Ярс", потому что данные ракеты собирают на предприятиях корпорации.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:28