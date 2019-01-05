Роскосмос планирует запустить 45 ракет





Из сорока пяти запусков собираются запустить тридцать две ракеты специального космического назначения с разными космическими современными аппаратами, а также шаттлами. В данном случае не будут учитываться учебные запуски МО ракет баллистического назначения с субмарин. При этом Дмитрий Рогозин, являющийся главой Роскосмоса, заявил, что в прошлом году государственной корпорацией было выполнено 22 пуска разных ракет. Однако официально известно о двадцати запусках.В рамках публикации информации о количестве осуществляемых запусков Дмитрий Рогозин засчитал в представленную статистику государственной корпорации запуски современных баллистических ракет типа "Сармат", "Ярс", потому что данные ракеты собирают на предприятиях корпорации.