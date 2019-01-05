«Снегурочки так и льнут»: Счастливый Петросян сфотографировался с актрисой Кариной Зверевой

Развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна стал одним из самых громких в 2018 году. По слухам, его причиной стал роман артиста с помощницей Татьяной Брухуновой. Она дала интервью, где призналась о невозможности уйти от Петросяна сейчас. Ведь он столько для нее сделал, чем косвенно она подтвердила слухи о романе с комиком.Что касается самого Евгения Петросяна, то он не устает провоцировать публику и журналистов на новые слухи. Не так давно он показал подписчикам в социальной сети Instagram фотографию с молодой актрисой Кариной Зверевой, в компании которой очень счастливо улыбается. Она известна своим участием в юмористической телепередаче «Аншлаг», где, как известно, довольно часто выступал и Петросян. Под публикацией он написал так: «Снегурочки так и льнут». Читатели блога комика пришли в восторг от жизненной позиции кумира. Многие посоветовали не обращать внимания на злые языки и жить так, как нравится.