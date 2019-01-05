АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

«Снегурочки так и льнут»: Счастливый Петросян сфотографировался с актрисой Кариной Зверевой

Бракоразводный процесс знаменитого российского юмориста, звезды телепередачи «Кривое зеркало» Евгения Петросяна в прошлом году обсуждала вся страна. А недавно в своем блоге Instagram он опубликовал свежий снимок, на котором можно увидеть артиста рядом с актрисой Кариной Зверевой.

«Снегурочки так и льнут»: Счастливый Петросян сфотографировался с актрисой Кариной Зверевой

Развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна стал одним из самых громких в 2018 году. По слухам, его причиной стал роман артиста с помощницей Татьяной Брухуновой. Она дала интервью, где призналась о невозможности уйти от Петросяна сейчас. Ведь он столько для нее сделал, чем косвенно она подтвердила слухи о романе с комиком.

Что касается самого Евгения Петросяна, то он не устает провоцировать публику и журналистов на новые слухи. Не так давно он показал подписчикам в социальной сети Instagram фотографию с молодой актрисой Кариной Зверевой, в компании которой очень счастливо улыбается. Она известна своим участием в юмористической телепередаче «Аншлаг», где, как известно, довольно часто выступал и Петросян. Под публикацией он написал так: «Снегурочки так и льнут». Читатели блога комика пришли в восторг от жизненной позиции кумира. Многие посоветовали не обращать внимания на злые языки и жить так, как нравится.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Аршавин давно развелся с супругой Алисой
Эксперт протестировал снегоход Arctic Cat M8000
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый
Сын мэра Казани объявил конкурс на роль своей
«Снегурочки так и льнут»: Счастливый Петросян
Капитан сборной России по хоккею обругал матом
Эксперты анонсировали гаджеты из прошлого,
NASA оправдалось за "нацистское" название
Зонд-ретранслятор Queqiao сфотографировал Землю и
16-летний сын Дэвида Бекхэма показал в Instagram
Роскосмос планирует запустить 45 ракет
Пенелопа Крус рассказала, как ее изменило
Солистка "Фабрики" Саша Савельева вышла на сцену
Светалана Лобода показала трогательные семейные
Экономисты: В 2019 году мир распадётся на
Apple предъявили иск за возгорание, вызванное
Немецкие специалисты создали пищевой сканер для
Выявлен самый мощный на сегодняшний день
Андрей Малахов в кислородной маске напугал
Праздник для тела: сегодня отмечают Международный
СМИ: Паулина Андреева стала подругой Бондарчука
Учёные: Попытки намеренно забыть приводят к
Ани Лорак улетела отдыхать в Майами
"Остались только русские": Никита Панфилов
Россияне победили в международном конкурсе на
Самая дорогая заводская версия Chevrolet Blazer
Смартфон LG Q9 обнаружен в бенчмарке с
Ученые рассказали, кому не стоит ходить в сауну
Владелец Porshe 911 украсил авто как новогоднюю
Еще больше индийских поездов переходят на
Просмотреть все новости