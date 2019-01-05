16-летний сын Дэвида Бекхэма показал в Instagram новый семейный снимок

Кадр с участием популярного спортсмена Дэвида Бекхэма и его детей был сделан во время фотосессии для одного из британских глянцев. Однако Виктории Бекхэм на фото дружной образцовой семьи по какой-то причине не оказалось.Многочисленная армия поклонников была растрогана новой публикацией юного Ромео. Фанаты написали множество положительных комментариев в адрес звезд. Они надеются, что отношения 44-летней Виктории и 43-летнего Дэвида скоро наладятся, ведь по некоторым слухам, там не все гладко.