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16-летний сын Дэвида Бекхэма показал в Instagram новый семейный снимок

16-летний наследник Дэвида и Виктории Бекхэм, Ромео Бекхэм недавно показал в Instagram очень трогательный семейный снимок. Сын знаменитой пары порадовал поклонников фото, где запечатлены члены семейства в мотоциклетной форме.


16-летний сын Дэвида Бекхэма показал в Instagram новый семейный снимок

Кадр с участием популярного спортсмена Дэвида Бекхэма и его детей был сделан во время фотосессии для одного из британских глянцев. Однако Виктории Бекхэм на фото дружной образцовой семьи по какой-то причине не оказалось.

16-летний сын Дэвида Бекхэма показал в Instagram новый семейный снимок

Многочисленная армия поклонников была растрогана новой публикацией юного Ромео. Фанаты написали множество положительных комментариев в адрес звезд. Они надеются, что отношения 44-летней Виктории и 43-летнего Дэвида скоро наладятся, ведь по некоторым слухам, там не все гладко.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:30

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