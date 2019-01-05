Эксперты анонсировали гаджеты из прошлого, продающиеся сейчас на рынке





Речь идёт о портативной игре в Тетрис. Устройство сверху имеет монохромный экран, а снизу кнопки управления. Клон консоли девяностых стоит около 170 р. До середины 2000 годов популярным устройством для прослушивания музыки был Mp3-плеер. Самой престижной маркой считали Sony Walkman, а также iRiver. Память плееров составляла 1/2 ГБ. Подобное устройство сейчас можно приобрести за 270 р. Самым удивительным телефоном двухтысячных годов считался Nokia 7280, а также 7380. Он имел колёсико Navi Wheel, а также TFT-экран. Модели стоят в районе 10 270 - 12 750 р. Телефон Motorola Aura имеет металлический корпус, необычную систему раскрытия, а также изящный дизайн. Модель стоит 35 000 р. На старте продаж телефон расценивался в $2000. Версия Siemens SX1 отличается необычным расположением боковых клавиш. Их было очень неудобно использовать. Модель сейчас стоит 29 000 р.Версия Sony Ericsson K750i считалась в своё время лучшим камерофоном. За счёт объектива на 2 Мп можно было делать снимки имеющие разрешение 160 х 120 рх, 640 х 480 рх, 1632 х 1224 рх. Для 2005 года это было просто фантастическое устройство. Его стоимость составляет 1500 р. Телефон версии Siemens SL45 отлично использовался как музыкальный плеер. С помощью MultiMediaCard объёмом на 64 Мб можно скачать 1 альбом желаемого исполнителя. Устройство расценивается в 4900 р. В девяностых годах пейджерами пользовались в основном бизнесмены. Пластиковые устройства имели небольшие экраны для вывода сообщений. Аппарат крепился к различным элементам одежды. Сейчас такое устройство можно купить за 5400 р.