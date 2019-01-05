Солистка "Фабрики" Саша Савельева вышла на сцену с округлившимся животом

Слухи о беременности 35-летней солистки известного коллектива "Фабрика", распространившиеся ещё месяц назад, окончательно подтвердились. На кадрах видео с выступления видно, как осторожно танцует знаменитость, скрыв круглый живот под нарядом свободного покроя.Поклонники с нетерпением ожидают грядущего пополнения в семье артистов Саши Савельевой и Кирилла Сафонова. Пара активно готовится к появлению наследника, обустраивая семейное гнездышко.Многочисленные фанаты обрадовались новости о беременности кумира и написали множество теплых слов в адрес исполнительницы: "Я очень рада", "Желаю здоровья и счастья", "Так рада за эту пару!", "Рада за нее", "Ну как бы сказала Курлык: поздравлямба) дети - счастье".