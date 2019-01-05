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Андрей Малахов в кислородной маске напугал подписчиков в Instagram

Андрей Малахов в кислородной маске напугал подписчиков в Instagram, обеспокоившихся его состоянием. Телеведущий решил очистить лёгкие от московского смога.
Андрей Малахов в кислородной маске напугал подписчиков в Instagram

Малахов рассказал своим поклонникам о медицинском центре в Подмосковье, где он с женой после Нового года проходит реабилитацию. Оздоровительный комплекс расположен в лесной зоне с живописными тихими пейзажами. Ежедневно клиентам назначают омолаживающие процедуры. Так, ведущий с супругой сфотографировались в косметических масках.

"Из жизни отдыхающих. Лёг, проснулся, и уже 4 января", - пошутил шоумен.

Кроме того, Малахов старается поддерживать организм в условиях большого города. Так как на дыхательную систему из-за вредных выбросов оказывается пагубное воздействие, знаменитости назначили процедуру очищения лёгких от смога.

В кислородной маске Малахов сделал селфи, заставив некоторых подписчиков подумать, что с кумиром что-то случилось. Также недавно телеведущий обзавёлся беговой дорожкой для офиса, поддерживая тело в тонусе в любую свободную минуту.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:09

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