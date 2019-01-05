Андрей Малахов в кислородной маске напугал подписчиков в Instagram

"Из жизни отдыхающих. Лёг, проснулся, и уже 4 января", - пошутил шоумен.

Малахов рассказал своим поклонникам о медицинском центре в Подмосковье, где он с женой после Нового года проходит реабилитацию. Оздоровительный комплекс расположен в лесной зоне с живописными тихими пейзажами. Ежедневно клиентам назначают омолаживающие процедуры. Так, ведущий с супругой сфотографировались в косметических масках.Кроме того, Малахов старается поддерживать организм в условиях большого города. Так как на дыхательную систему из-за вредных выбросов оказывается пагубное воздействие, знаменитости назначили процедуру очищения лёгких от смога.В кислородной маске Малахов сделал селфи, заставив некоторых подписчиков подумать, что с кумиром что-то случилось. Также недавно телеведущий обзавёлся беговой дорожкой для офиса, поддерживая тело в тонусе в любую свободную минуту.