Светалана Лобода показала трогательные семейные снимки с отдыха

Светлана Лобода, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, решила провести новогодние каникулы в теплых краях. Не так давно она поделилась с подписчиками социальной сети Instagram серией фотографий. На них она с дочерью посылает в объектив фотокамеры воздушные поцелуи. У артистки и ее наследницы очень счастливый и отдохнувший вид. Под постом Лобода написала очень коротко: «kiss»Читатели блога Лободы отметили, что ее дочь отлично выглядит, и она уже совсем взрослая. Многие похвалили певицу за то, что она проводит много времени с семьей.