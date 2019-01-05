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Светалана Лобода показала трогательные семейные снимки с отдыха

Знаменитая певица Светлана Лобода показала трогательные семейные снимки в своем блоге Instagram. На них можно увидеть знаменитость со своей старшей дочерью в купальниках на фоне тропической зелени. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида обеих.

Светалана Лобода показала трогательные семейные снимки с отдыха

Светлана Лобода, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, решила провести новогодние каникулы в теплых краях. Не так давно она поделилась с подписчиками социальной сети Instagram серией фотографий. На них она с дочерью посылает в объектив фотокамеры воздушные поцелуи. У артистки и ее наследницы очень счастливый и отдохнувший вид. Под постом Лобода написала очень коротко: «kiss»

Читатели блога Лободы отметили, что ее дочь отлично выглядит, и она уже совсем взрослая. Многие похвалили певицу за то, что она проводит много времени с семьей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:54

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