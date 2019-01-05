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СМИ: Паулина Андреева стала подругой Бондарчука благодаря Владимиру Машкову

Известная ныне российская актриса Паулина Андреева состояла в отношениях со знаменитым российским актером и сценаристом Владимиром Машковым, который впоследствии мог быть инициатором знакомства артистки с нынешним возлюбленным Федором Бондарчуком. Данная информация уже некоторое время обсуждается в СМИ.

СМИ: Паулина Андреева стала подругой Бондарчука благодаря Владимиру Машкову
Ходят слухи, что Паулина Андреева познакомилась со знаменитым кинорежиссером Федором Бондарчуком благодаря нынешнему художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову. Он ставил спектакль «№ 13D», где предусматривалась довольно откровенные сцены главной героини, и на эту роль Машков выбрал именно Андрееву. Благодаря его влиянию актрисе открылась дорога на экраны телевизоров и на сцену театра.

СМИ: Паулина Андреева стала подругой Бондарчука благодаря Владимиру Машкову

Что касается романа с Федором Бондарчуком, то он длится около трех лет и обсуждать его Паулина Андреева не очень любит. Сам Бондарчук говорил он ней так: «Когда увидел её в той постановке, лишился дара речи. Честно. Заметил на сцене консервативного театра совершенную красоту. У Паулины очень редкая театральная фактура. Она весьма глубокий и достаточно тонкий человек. О таких девушках писали в романах. Не нашего века».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:04

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