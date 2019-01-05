СМИ: Паулина Андреева стала подругой Бондарчука благодаря Владимиру Машкову



Ходят слухи, что Паулина Андреева познакомилась со знаменитым кинорежиссером Федором Бондарчуком благодаря нынешнему художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову. Он ставил спектакль «№ 13D», где предусматривалась довольно откровенные сцены главной героини, и на эту роль Машков выбрал именно Андрееву. Благодаря его влиянию актрисе открылась дорога на экраны телевизоров и на сцену театра.



Ходят слухи, что Паулина Андреева познакомилась со знаменитым кинорежиссером Федором Бондарчуком благодаря нынешнему художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову. Он ставил спектакль «№ 13D», где предусматривалась довольно откровенные сцены главной героини, и на эту роль Машков выбрал именно Андрееву. Благодаря его влиянию актрисе открылась дорога на экраны телевизоров и на сцену театра.





Что касается романа с Федором Бондарчуком, то он длится около трех лет и обсуждать его Паулина Андреева не очень любит. Сам Бондарчук говорил он ней так: «Когда увидел её в той постановке, лишился дара речи. Честно. Заметил на сцене консервативного театра совершенную красоту. У Паулины очень редкая театральная фактура. Она весьма глубокий и достаточно тонкий человек. О таких девушках писали в романах. Не нашего века».