Apple предъявили иск за возгорание, вызванное адаптером MagSafe





Жительница США в январе 2018 г., находясь дома, пребывала в кислородной маске, которая была назначена медицинскими специалистами. Пострадавшая пользовалась ноутбуком Apple MacBook, заряжаемым от адаптера MagSafe. Устройство в один момент начало искрить, вызвав возгорание используемой маски. В иске говорится, что пламя обожгло лицо и голову женщины.Семья пострадавшей выдвинула обвинения по отношению компании Apple. Она обвиняет корпорацию в ненадлежащем качестве выпускаемой продукции, а также в нарушении условий предлагаемой гарантии. Истица отмечает, что руководство компании было осведомлено и признало, что адаптеры питания MagSafe во время использования могут искрить. При этом «яблочники» не стали отзывать устройства. Они также не предостерегли пользователей. Компания ограничилась гарантийным обменом согласно требованию потребителей.Пострадавшая сторона требует взыскать с «яблочной» корпорации компенсацию морального ущерба.