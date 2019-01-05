Немецкие специалисты создали пищевой сканер для проверки продуктов на свежесть





Основой работы устройства является инфракрасное излучение. Разработчики отмечают, что такого рода сканер позволит намного снизить объемы выкидываемой людьми еды. По словам экспертов Организации Объединённых Наций, данный показатель достигает приблизительно 1,3 миллиарда тонн за год. Речь идёт об 1/3 всех продуктов, производимых по всей планете. На вывоз всего накопленного мусора в развитых современных государствах ежегодно тратится около 680 миллиардов долларов.Применяя сканер, люди могут моментально определить свежесть приобретаемых продуктов, исключая покупку товара, который нужно будет через пару дней выкинуть просто на помойку.