Выявлен самый мощный на сегодняшний день Android-смартфон





Примечательно, что весь ТОП-3 занят представителями бренда Huawei: второе место у Mate 20 Pro (303 000 баллов), затем идёт Mate 20 X – 300 700 баллов. Все остальные смартфоны смогли набрать лишь 296 тысяч пунктов и ниже. Например, в первую пятерку рейтинга попали Asus ROG Phone (геймерский смартфон) и OnePlus 6T.Среди остальных аппаратов стоит выделить OnePlus 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi8, Xiaomi Black Shark и Pocophone F1. Отметим, что последняя модель и вовсе была названа обзорщиками одной из самых идеальных на нынешнем рынке.