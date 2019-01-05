Выявлен самый мощный на сегодняшний день Android-смартфон
Специалисты бенчмарка AnTuTu назвали самые мощные девайсы на базе ОС Android за декабрь прошлого года. По результатам тестирования, первое место занял флагманский смартфон Huawei Mate 20, дебютирующий в РФ около 3 месяцев назад. Результат устройства – более 306 500 баллов.
Примечательно, что весь ТОП-3 занят представителями бренда Huawei: второе место у Mate 20 Pro (303 000 баллов), затем идёт Mate 20 X – 300 700 баллов. Все остальные смартфоны смогли набрать лишь 296 тысяч пунктов и ниже. Например, в первую пятерку рейтинга попали Asus ROG Phone (геймерский смартфон) и OnePlus 6T.
Среди остальных аппаратов стоит выделить OnePlus 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi8, Xiaomi Black Shark и Pocophone F1. Отметим, что последняя модель и вовсе была названа обзорщиками одной из самых идеальных на нынешнем рынке.
Примечательно, что весь ТОП-3 занят представителями бренда Huawei: второе место у Mate 20 Pro (303 000 баллов), затем идёт Mate 20 X – 300 700 баллов. Все остальные смартфоны смогли набрать лишь 296 тысяч пунктов и ниже. Например, в первую пятерку рейтинга попали Asus ROG Phone (геймерский смартфон) и OnePlus 6T.
Среди остальных аппаратов стоит выделить OnePlus 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi8, Xiaomi Black Shark и Pocophone F1. Отметим, что последняя модель и вовсе была названа обзорщиками одной из самых идеальных на нынешнем рынке.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:17