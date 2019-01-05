Праздник для тела: сегодня отмечают Международный разгрузочный день





Разгрузочный день противопоказан беременным и людям, страдающим от сахарного диабета. Во время разгрузки здоровый организм избавляется от канцерогенов, которыми богаты различные жареные, копченые, сладкие и жирные блюда, употребляемые во время праздничных застолий.Такие мероприятия также помогают бороться с токсинами, отравляющими человеческий организм из-за употребления спиртного.Елена Кален, являющаяся автором тренинга по похудению, объясняет, что для эффективности в период разгрузочных дней важно исключать из рациона "тяжелую" и углеводную пищу, сократив объем и снизив калорийность блюд. Лучше всего проводить еженедельное лечебное голодание на протяжении 24-48 часов. В результате изменятся пищевые привычки и нормализуется работа кишечника.Эксперт указывает на необходимость введения в рацион овощей и фруктов. Это особенно важно для интенсивного похудения. Люди, чья активность связана с большими физическими нагрузками, не должны снижать калорийность суточного рациона, так как это может иметь негативные последствия, заявляет диетолог.