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Праздник для тела: сегодня отмечают Международный разгрузочный день

Сегодня, 5 января, в мире отмечают Международный разгрузочный день. Этот праздник для тела поможет очистить организм от шлаков и справиться с последствиями новогодних пиршеств.

Праздник для тела: сегодня отмечают Международный разгрузочный день

Разгрузочный день противопоказан беременным и людям, страдающим от сахарного диабета. Во время разгрузки здоровый организм избавляется от канцерогенов, которыми богаты различные жареные, копченые, сладкие и жирные блюда, употребляемые во время праздничных застолий.Такие мероприятия также помогают бороться с токсинами, отравляющими человеческий организм из-за употребления спиртного.

Елена Кален, являющаяся автором тренинга по похудению, объясняет, что для эффективности в период разгрузочных дней важно исключать из рациона "тяжелую" и углеводную пищу, сократив объем и снизив калорийность блюд. Лучше всего проводить еженедельное лечебное голодание на протяжении 24-48 часов. В результате изменятся пищевые привычки и нормализуется работа кишечника.

Праздник для тела: сегодня отмечают Международный разгрузочный день

Эксперт указывает на необходимость введения в рацион овощей и фруктов. Это особенно важно для интенсивного похудения. Люди, чья активность связана с большими физическими нагрузками, не должны снижать калорийность суточного рациона, так как это может иметь негативные последствия, заявляет диетолог.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:06

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