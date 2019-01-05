Ани Лорак улетела отдыхать в Майами

Ани Лорак решила провести новогодние каникулы в Майами, США. Она опубликовала пост, где стоит босиком на песке, а из одежды на ней надет бирюзовый костюм, состоящий из коротких шорт и топа. Как долго певица планирует находиться во Флориде, она не сообщила. А в комментарии к посту написала так: «Ну все, теперь только отдых! Как проходят ваши каникулы?».Читатели блога певицы сошлись во мнении, что Ани Лорак заслужила такой отдых. Многие пожелали ей хорошо провести время и беречь себя.