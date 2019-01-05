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В эфир «Дома-2» попала огромная плешь на голове Саши Черно

Социальные сети облетели скрины недавнего эфира реалити-шоу «Дом-2», которые буквально «взорвали» Интернет.

С каждым днем в Сети появляется все больше подтверждений того, что супруга Иосифа Оганесяна Александра Черно серьезно больна, и слухи об этом являются правдивыми.

В эфир «Дома-2» попала огромная плешь на голове Саши Черно

Эту информацию распространил один из участников «Дома-2», заявивший, что у Саши стригущий лишай и только поэтому Черно так часто решает кардинально поменять свою прическу и почти полностью сбривает волосы.

По словам информатора с Периметра, не так давно остричься налысо по этой же причине пришлось и избраннику Черно – Оганесяну, однако плешивые пятна на его голове по-прежнему полностью не прошли. Сама же Александра, несмотря на то, что пытается вылечиться, стремительно продолжает терять свои роскошные локоны.

Недавно в эфир телеканала «ТНТ» вышел новый выпуск «Дома-2», в котором показали огромнейшую плешь на голове Черно. Судя по скринам, которые продолжают появляться в Сети, с виска недуг перешел на макушку.

В эфир «Дома-2» попала огромная плешь на голове Саши Черно

По словам многочисленных телезрителей реалити-шоу, Саше срочно нужно бриться налысо, ведь таким образом она может передать свое заболевание и другим участникам проекта, а не только своему любимому супругу.

«Черно, ты вообще в своем уме?! Ты вообще знаешь, что эта болезнь может распространиться и на других участников? Тебе нужно срочно побриться налысо!» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:22

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