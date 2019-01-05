Смартфон LG Q9 обнаружен в бенчмарке с процессором Snapdragon 821
Не так давно инсайдеры заявляли о возможном анонсе смартфона из среднего ценового сегмента LG Q9 на платформе Qualcomm. Накануне новинка появилась в сервисе Geekbench под индексом LM-Q925L.
Поначалу предполагалось, что девайс будет оснащен чипсетом Snapdragon 660, однако сведения на Geekbench гласят: новинка получит процессор Snapdragon 821 с 4 ядрами Kryo, а тактовая частота составит 2,4 ГГц. В качестве графического ускорителя будет задействован Adreno 530, а модем X12 LTE позволит смартфону поддерживать работу в 4G.
Количество ОЗУ – 4 ГБ, о вариантах постоянной памяти станет известно чуть позже. На протестированном гаджете использовали операционную систему Android 8.1 Oreo, а не 9.0 Pie, как предполагалось изначально.
Поначалу предполагалось, что девайс будет оснащен чипсетом Snapdragon 660, однако сведения на Geekbench гласят: новинка получит процессор Snapdragon 821 с 4 ядрами Kryo, а тактовая частота составит 2,4 ГГц. В качестве графического ускорителя будет задействован Adreno 530, а модем X12 LTE позволит смартфону поддерживать работу в 4G.
Количество ОЗУ – 4 ГБ, о вариантах постоянной памяти станет известно чуть позже. На протестированном гаджете использовали операционную систему Android 8.1 Oreo, а не 9.0 Pie, как предполагалось изначально.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:08