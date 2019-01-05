Захара Саленко избил на Сейшелах новенький участник Глеб Шуть

«Наконец-то этот день настал! Молодчина новенький участник, что не побоялся заносчивого Саленко и показал ему его место!! Нужно будет обязательно посмотреть этот эфир!» - продолжают писать в социальных сетях.





После того, как Захар снова появился в Периметре, ему не везет в любви. Многократные попытки Саленко вернуть расположение Ирины Пинчук не имели никакого результата. А другие участницы телепроекта не торопятся даже принимать ухаживания от парня, не то чтобы строить с ним любовь.Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором показано, что самовлюбленность Захара в очередной раз была задета. А удар в этот раз, причем буквально, нанес новенький участник телешоу Глеб Шуть.Не успел Саленко послать куда подальше Шутя, как новенький участник поспешил ответить старожилу проекта. На видео видно, что Глеб не стал терпеть выпады в свой адрес, а от полученного удара и вовсе рассвирепел. Только Саймону Марданшину удалось спасти своего друга от более серьезного урона.На данный момент в Сети активно обсуждается запись очередной сейшельской драки, в которой Саленко наконец-таки расплатился за свой гонор, гордыню и заносчивость. Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» целиком и полностью заняли сторону новенького участника.