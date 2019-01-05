АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Захара Саленко избил на Сейшелах новенький участник Глеб Шуть

«Альфа-самца» реалити-шоу «Дом-2» Захара Саленко по полной программе избил новенький участник проекта Глеб Шуть.

После того, как Захар снова появился в Периметре, ему не везет в любви. Многократные попытки Саленко вернуть расположение Ирины Пинчук не имели никакого результата. А другие участницы телепроекта не торопятся даже принимать ухаживания от парня, не то чтобы строить с ним любовь.

Захара Саленко избил на Сейшелах новенький участник Глеб Шуть

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором показано, что самовлюбленность Захара в очередной раз была задета. А удар в этот раз, причем буквально, нанес новенький участник телешоу Глеб Шуть.

Захара Саленко избил на Сейшелах новенький участник Глеб Шуть

Не успел Саленко послать куда подальше Шутя, как новенький участник поспешил ответить старожилу проекта. На видео видно, что Глеб не стал терпеть выпады в свой адрес, а от полученного удара и вовсе рассвирепел. Только Саймону Марданшину удалось спасти своего друга от более серьезного урона.

На данный момент в Сети активно обсуждается запись очередной сейшельской драки, в которой Саленко наконец-таки расплатился за свой гонор, гордыню и заносчивость. Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» целиком и полностью заняли сторону новенького участника.

Захара Саленко избил на Сейшелах новенький участник Глеб Шуть

«Наконец-то этот день настал! Молодчина новенький участник, что не побоялся заносчивого Саленко и показал ему его место!! Нужно будет обязательно посмотреть этот эфир!» - продолжают писать в социальных сетях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В эфир «Дома-2» попала огромная плешь на голове
Кратер размером с Париж обнаружен подо льдами
На улицах Москвы нашли больше 4 тысяч брошенных
Новый Volkswagen Golf GTI генерирует 300
Захара Саленко избил на Сейшелах новенький
Неизвестный круглый объект пролетел мимо Солнца
Эксперт разобрал Vivo NEX Dual Display Edition с
Samsung займётся изучением пыли в новом
Удивительный водяной смерч заметили возле
Дима Билан хотел создать семью, но не вышло
Петр Порошенко назвал лучший фильм прошлого года
Представлена новая модель Ford Explorer версии
Xiaomi представила модульную беспроводную зарядку
Из-за отдыхающего на Бали Соколовского Дакота
Саша Черно думает, что у нее открылся дар
Появился список новинок ADATA на CES 2019
Станислав Садальский почтил память Ивана Бортника
Ученые: Грибок способен вызывать у мышей
Украина заявила о неизбежном перекрытии
Дэнни Де Вито снимется в продолжении "Джуманджи"
Арман Давлетяров поделился в Instagram видео с
Через два месяца после родов Ирена Понарошку
Медики назвали 5 мифов об антибиотиках
Поклонники подозревают роман Егора Крида с
Эксперты назвали 5 бесполезных опций в
Сахара была зеленым оазисом 20 тысяч лет назад
Ученые обнаружили детеныша редкого северного
Эксперт назвал самые хрупкие и ремонтируемые
Из окружения Меган Маркл и принца Гарри сообщили,
7-летняя дочь Виктории Бекхэм дает маме советы по
Просмотреть все новости