Владелец Porshe 911 украсил авто как новогоднюю ёлку
Владелец версии Porshe 911 украсил своё транспортное средство на новогодние празднования по типу новогодней ёлки. Автолюбитель решил на этой машине поучаствовать в различных автомобильных соревнованиях.
Данный автомобиль создает впечатление праздничной новогодней елки, создавая хорошее новогоднее настроение. В Сети выложили видео данного Porshe 911. Автомобиль горит яркими огнями, привлекая внимание прохожих. Стоит отметить, что при одном касании к дроссельной заслонке, автомобильные колеса начинают мгновенно раскручиваться.
Заводская силовая установка заменили массивным двигателем LS V8. Его было сложно уместить в рамках моторного отсека автомобиля. За счёт переднемоторной компоновки, транспортное средство может контролировать данную мощную силовую установку.
Ранее сообщалось, что житель США украсил к Новому году свой Nissan гирляндой из 4 тысяч лампочек.
Данный автомобиль создает впечатление праздничной новогодней елки, создавая хорошее новогоднее настроение. В Сети выложили видео данного Porshe 911. Автомобиль горит яркими огнями, привлекая внимание прохожих. Стоит отметить, что при одном касании к дроссельной заслонке, автомобильные колеса начинают мгновенно раскручиваться.
Заводская силовая установка заменили массивным двигателем LS V8. Его было сложно уместить в рамках моторного отсека автомобиля. За счёт переднемоторной компоновки, транспортное средство может контролировать данную мощную силовую установку.
Ранее сообщалось, что житель США украсил к Новому году свой Nissan гирляндой из 4 тысяч лампочек.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:44