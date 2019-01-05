Кратер размером с Париж обнаружен подо льдами Гренландии





Группа ученых из Университета Копенгагена под руководством Курта Кьера открыли удивительную воронку, расположенную на глубине 930 м. Воронку шириной 3058 м удалось обнаружить с помощью специального георадара. Гляциолог уверен, что воронка размером со столицу Франции могла появиться из-за падения на ранних периодах становления планеты такого небесного тела, как метеорит диаметром более 1000 м.Специалисты уверены: космический объект представлял собой "фракционированный железный астероид". Кратер сохранил все признаки своего первозданного поверхностного топографического выражения, сообщают эксперты из Дании. Они полагают, что многометровые льды Гренландии "помогли" воронке сохранить свои параметры.Обнаруженное открытие можно считать одним из 25 знаменитых гигантских кратеров, расположенных на земном шаре, образованных от падения небесных тел, заключили представители науки.