Samsung займётся изучением пыли в новом научно-исследовательском институте





Сон-Ву Хван, будучи заместителем президента института SAIT, стал директором нового учреждения Samsung, которое будет изучать пыль. Мелкодисперсные частицы имеют размер 2,5 микрометра и во время дыхания попадают в кровеносные сосуды человека. Сотрудники ВОЗ считают, что такая пыль вредит организму, однако современные фильтры не могут даже уловить её в воздухе.SAIT подробно изучит частицы, параллельно разрабатывая технологии сверхточных датчиков, которые смогут их обнаруживать. Инновационные материалы в миниатюрных фильтрах помогут захватывать пыль и не пускать её в тело человека.Также институт проводит программу Open Innovation, предлагая сторонним специалистам поучаствовать в техническом сотрудничестве. Samsung надеется узнать больше о мелкодисперсной пыли P2.5 и расширить ассортимент своих продуктов.