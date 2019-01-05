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Samsung займётся изучением пыли в новом научно-исследовательском институте

Samsung займётся изучением мелкодисперсной пыли в новом научно-исследовательском институте. В будущем компания может выпустить фильтры для абсолютного очищения воздуха от вредных компонентов.

Samsung займётся изучением пыли в новом научно-исследовательском институте

Сон-Ву Хван, будучи заместителем президента института SAIT, стал директором нового учреждения Samsung, которое будет изучать пыль. Мелкодисперсные частицы имеют размер 2,5 микрометра и во время дыхания попадают в кровеносные сосуды человека. Сотрудники ВОЗ считают, что такая пыль вредит организму, однако современные фильтры не могут даже уловить её в воздухе.

SAIT подробно изучит частицы, параллельно разрабатывая технологии сверхточных датчиков, которые смогут их обнаруживать. Инновационные материалы в миниатюрных фильтрах помогут захватывать пыль и не пускать её в тело человека.

Также институт проводит программу Open Innovation, предлагая сторонним специалистам поучаствовать в техническом сотрудничестве. Samsung надеется узнать больше о мелкодисперсной пыли P2.5 и расширить ассортимент своих продуктов.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:31

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