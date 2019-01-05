Новый Volkswagen Golf GTI генерирует 300 лошадиных сил





Задняя часть транспортного средства сохранит двойные выхлопные трубы с удобным спойлером на крыше. Авто внутри оснастят информационно-развлекательной платформой VW передовой генерации. Автомобиль может получить полностью цифровую кабину. Мощность авто увеличат до 300 лошадиных сил.В этот раз производитель представит самую горячую версию полноприводного GTI. Новую генерацию авто, скорее всего, покажут позднее, как и версию 2020-го года.