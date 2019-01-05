Новый Volkswagen Golf GTI генерирует 300 лошадиных сил
Имеются данные, что Volkswagen Golf GTI следующей генерации генерирует 300 лошадиных сил. Авто оснащают узкой радиаторной решёткой, в которой имеется большое нижнее выпускное отверстие.
Задняя часть транспортного средства сохранит двойные выхлопные трубы с удобным спойлером на крыше. Авто внутри оснастят информационно-развлекательной платформой VW передовой генерации. Автомобиль может получить полностью цифровую кабину. Мощность авто увеличат до 300 лошадиных сил.
В этот раз производитель представит самую горячую версию полноприводного GTI. Новую генерацию авто, скорее всего, покажут позднее, как и версию 2020-го года.
Задняя часть транспортного средства сохранит двойные выхлопные трубы с удобным спойлером на крыше. Авто внутри оснастят информационно-развлекательной платформой VW передовой генерации. Автомобиль может получить полностью цифровую кабину. Мощность авто увеличат до 300 лошадиных сил.
В этот раз производитель представит самую горячую версию полноприводного GTI. Новую генерацию авто, скорее всего, покажут позднее, как и версию 2020-го года.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:03