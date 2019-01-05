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Неизвестный круглый объект пролетел мимо Солнца

Не так давно на YouTube появился видеоролик, где можно увидеть съемки поверхности Солнца, и как мимо него пролетает неизвестный объект круглой формы. Коспирологи уверены – это не планета.

Неизвестный круглый объект пролетел мимо Солнца

На видеоролике четко видно, как некий объект на большой скорости пролетает мимо Солнца. Эти материалы были записаны с помощью приложения helioviewer, оно позволяет смотреть прямо на светило, сидя дома за компьютером. А позднее их можно было увидеть на одноименном сайте. Также данным материалом заинтересовался пользователь YouTube под ником The Grimreefar, он отметил, что движение началось 11 декабря 2018 года, а завершилось 17 декабря. Он записал видеоролик на эту тему, и в своих комментариях к увиденному он заявляет, что это точно не комета и уж тем более не планета. Свой ролик он подписал: Что-то большое и странное прошло мимо Солнца 11 декабря. Боевой крейсер?”, и опубликовал в первый день 2019 года.


Многие пользователи платформы уверены, что это не что иное, как космический корабль гуманоидов. Также фолловеров удивили огромные размеры объекта, которые, предположительно, в два раза больше Земли. Однако нашлись и скептики, утверждающие, что это просто гипотетическая планета под названием Вулкан. Ее траектория движения проходит между Солнцем и Меркурием.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:50

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