Эксперт разобрал Vivo NEX Dual Display Edition с двумя экранами





В руки IT-специалиста попал новый Vivo NEX, у которого есть целых два дисплея. Чтобы снять приклеенные экраны и добраться до материнской платы, эксперту понадобилась тепловая пушка. Тройная камера, антенны и многие другие компоненты сильно усложняют процесс починки. Так, к плате подключены сами экраны, модули камер и прочее, от чего нужно аккуратно избавиться, чтобы не сломать Vivo NEX.Неопытным техникам автор обзора порекомендовал даже не пытаться самостоятельно заменить какую-либо деталь в смартфоне. Отметим, что тройная камера устройства снабжена основным датчиком на 12 Мп и дополнительными модулями на 2 Мп.Кроме того, на Vivo NEX установили камеру 3D TOF. Второй экран на задней панели позволяет делать селфи.Появился гаджет в декабре по цене 725 долларов. Компания также готовит более бюджетную версию Vivo NEX.