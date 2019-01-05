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Эксперт разобрал Vivo NEX Dual Display Edition с двумя экранами

Эксперт разобрал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition с двумя экранами. Из-за сложной технической "начинки" самостоятельно отремонтировать устройство очень непросто.
Эксперт разобрал Vivo NEX Dual Display Edition с двумя экранами

В руки IT-специалиста попал новый Vivo NEX, у которого есть целых два дисплея. Чтобы снять приклеенные экраны и добраться до материнской платы, эксперту понадобилась тепловая пушка. Тройная камера, антенны и многие другие компоненты сильно усложняют процесс починки. Так, к плате подключены сами экраны, модули камер и прочее, от чего нужно аккуратно избавиться, чтобы не сломать Vivo NEX.

Неопытным техникам автор обзора порекомендовал даже не пытаться самостоятельно заменить какую-либо деталь в смартфоне. Отметим, что тройная камера устройства снабжена основным датчиком на 12 Мп и дополнительными модулями на 2 Мп.

Кроме того, на Vivo NEX установили камеру 3D TOF. Второй экран на задней панели позволяет делать селфи.
Эксперт разобрал Vivo NEX Dual Display Edition с двумя экранами

Появился гаджет в декабре по цене 725 долларов. Компания также готовит более бюджетную версию Vivo NEX.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:38

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