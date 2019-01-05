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Удивительный водяной смерч заметили возле побережья Кипра

1 января туристы города Кириния заметили мощный водяной смерч возле северного побережья острова Кипр. Очевидцы запечатлели удивительное явление, соединяющее океан с небом, на камеры.

Удивительный водяной смерч заметили возле побережья Кипра

Никто из путешественников не ожидал увидеть в Средиземном море гигантский белый столб в первый день нового года. Интересно, что водяной смерч возник в штормовую погоду и миновал город, не нанеся даже малейшего ущерба.

Удивительный водяной смерч заметили возле побережья Кипра

Торнадо, за которым наблюдало множество любопытных туристов, "растворился" в воздухе, а свидетели произошедшего поспешили поделиться снятыми редкими кадрами в Сети. Такой необычный смерч является воздушно-водяным вихрем. Он появляется над поверхностями больших водоемов. Водное торнадо, по сравнению с другими, очень недолговечно и длится не больше 30 минут.


Особенностью подобного явления считается то, что оно может образовываться без ураганного ветра. Очень часто воронку можно наблюдать в тропических широтах, у Британских островов, в районах Средиземноморья, над крупными реками и озерами.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:27

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