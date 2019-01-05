Удивительный водяной смерч заметили возле побережья Кипра





Никто из путешественников не ожидал увидеть в Средиземном море гигантский белый столб в первый день нового года. Интересно, что водяной смерч возник в штормовую погоду и миновал город, не нанеся даже малейшего ущерба.Торнадо, за которым наблюдало множество любопытных туристов, "растворился" в воздухе, а свидетели произошедшего поспешили поделиться снятыми редкими кадрами в Сети. Такой необычный смерч является воздушно-водяным вихрем. Он появляется над поверхностями больших водоемов. Водное торнадо, по сравнению с другими, очень недолговечно и длится не больше 30 минут.Особенностью подобного явления считается то, что оно может образовываться без ураганного ветра. Очень часто воронку можно наблюдать в тропических широтах, у Британских островов, в районах Средиземноморья, над крупными реками и озерами.