Дима Билан хотел создать семью, но не вышло

Дима Билан на сегодняшний день является одним из самых завидных женихов отечественного шоу-бизнеса. Однако в свои 37 он до сих пор холостяк, несмотря на успех, славу и множество новых проектов. Например, скоро стартует один из них и будет называться «Планета Билан».С личной жизнью у певца не складывается, хотя известно, что у него было много романтических отношений с певицами, актрисами и моделями. Теперь же Билан держит информацию об этом под замком. По его словам, странно, что люди показывают отношения намеренно, ведь артисты и так у всех на виду, и даже личная переписка может быть не такой частной из-за ненадежности интернет-пространства. Также признался, что пережить разрыв отношений для него очень сложный процесс.