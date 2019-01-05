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Дима Билан хотел создать семью, но не вышло

Знаменитый российский певец Дима Билан в одном из своих интервью рассказал, что не любит выставлять личную жизнь на показ. Но все же признался о сделанных попытках создания настоящей семьи. К сожалению, у него ничего не получилось.

Дима Билан хотел создать семью, но не вышло
Дима Билан на сегодняшний день является одним из самых завидных женихов отечественного шоу-бизнеса. Однако в свои 37 он до сих пор холостяк, несмотря на успех, славу и множество новых проектов. Например, скоро стартует один из них и будет называться «Планета Билан».

С личной жизнью у певца не складывается, хотя известно, что у него было много романтических отношений с певицами, актрисами и моделями. Теперь же Билан держит информацию об этом под замком. По его словам, странно, что люди показывают отношения намеренно, ведь артисты и так у всех на виду, и даже личная переписка может быть не такой частной из-за ненадежности интернет-пространства. Также признался, что пережить разрыв отношений для него очень сложный процесс.

Дима Билан хотел создать семью, но не вышло

А недавно Дима Билан побрил голову наголо и сильно похудел. Многие подумали, что это связано с его творческим кризисом, однако оказалось все не так. Он просто устал от постоянного внимания и отсутствия возможности уделить себе хоть немного времени. Многое из задуманного не сбылось, включая создание семьи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:16

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