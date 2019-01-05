Петр Порошенко назвал лучший фильм прошлого года





Впрочем, он выделил несколько работ украинских и зарубежных режиссеров и с удовольствием посоветовал их своим подписчикам. Прежде всего, Порошенко рассказал о фильме режиссёра из Дании о войне на Донбассе – «Отдаленный лай собак». Отметим, что кинолента даже вошла в шорлист премии «Оскар».Украинский президент считает, что фильм наверняка «поразил весь мир», показав детскую жизнь «между домашней жизнью и регулярными артобстрелами». Помимо этого, глава Украины выделил и отечественных режиссеров, заявив, что местный кинематограф ждёт «светлое будущее».