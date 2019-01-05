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Петр Порошенко назвал лучший фильм прошлого года

Глава Украины Петр Порошенко рассказал в социальных сетях, какие фильмы он считает лучшими в прошлом году. По словам президента, в 2018 году у него было не так уж и много свободного времени для просмотра различных кинолент.
Петр Порошенко назвал лучший фильм прошлого года

Впрочем, он выделил несколько работ украинских и зарубежных режиссеров и с удовольствием посоветовал их своим подписчикам. Прежде всего, Порошенко рассказал о фильме режиссёра из Дании о войне на Донбассе – «Отдаленный лай собак». Отметим, что кинолента даже вошла в шорлист премии «Оскар».

Украинский президент считает, что фильм наверняка «поразил весь мир», показав детскую жизнь «между домашней жизнью и регулярными артобстрелами». Помимо этого, глава Украины выделил и отечественных режиссеров, заявив, что местный кинематограф ждёт «светлое будущее».



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:11

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