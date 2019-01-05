Представлена новая модель Ford Explorer версии Police Interceptor Utility для полицейских





Модель экономичней предшественника, а также конкурентов. Это самое быстрое авто из подобных моделей в Соединённых Штатах. Основная версия модели получит 3,3-литровый мотор V6, а также электромотор. Авто наделят литий-ионной батареей. На сто километров версия расходует 9,8 л. Экономия на горючем в данном случае составит $3 500 - 5 700 в год. Новый полицейский Explorer оснащается стальными колесными дисками, специально настроенными тормозами, модернизированной системой охлаждения, многофункциональным рулём, светодиодными фарами с функцией стробоскопа. В авто усилили кузов для скоростной езды по пересечённой местности. Транспортное средство оснащается уникальной системой Police Perimeter Alert для охраны периметра. Она защищает полицейских от внезапных нападений. Устройство осуществляет сканирование пространства вокруг авто. Система в случае обнаружения движения осуществляет автоматическую блокировку дверей, поднимание стёкол, оповещение полиции.Новую Ford Police Interceptor Utility построили на основе внедорожной версии новой генерации. Гражданская версия будет представлена девятого января.