Xiaomi представила модульную беспроводную зарядку мощностью 45 Вт





Емкость Xiaomi PowerBank 3: High Version - 20 000 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку при мощности в 45 Вт. В китайской корпорации объяснили, что новая разработка позволит заряжать консоль Switch, смартфон, планшет и лэптоп.Благодаря инновации одновременно можно осуществлять зарядку трех девайсов. При использовании 10 ватт батарея восполнится за 11 часов, а используя 45 ватт, гаджет заряжается на протяжении 4,5 часов.