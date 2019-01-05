Xiaomi представила модульную беспроводную зарядку мощностью 45 Вт
Бренд Xiaomi представил новую модульную беспроводную зарядку под названием PowerBank 3: High Version. Мощность новинки - 45 Вт. В компании объявили, что продажи стартуют 11 января. Стоимость универсального портативного устройства составит 29 долларов.
Емкость Xiaomi PowerBank 3: High Version - 20 000 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку при мощности в 45 Вт. В китайской корпорации объяснили, что новая разработка позволит заряжать консоль Switch, смартфон, планшет и лэптоп.
Благодаря инновации одновременно можно осуществлять зарядку трех девайсов. При использовании 10 ватт батарея восполнится за 11 часов, а используя 45 ватт, гаджет заряжается на протяжении 4,5 часов.
Емкость Xiaomi PowerBank 3: High Version - 20 000 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку при мощности в 45 Вт. В китайской корпорации объяснили, что новая разработка позволит заряжать консоль Switch, смартфон, планшет и лэптоп.
Благодаря инновации одновременно можно осуществлять зарядку трех девайсов. При использовании 10 ватт батарея восполнится за 11 часов, а используя 45 ватт, гаджет заряжается на протяжении 4,5 часов.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:52