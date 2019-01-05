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Из-за отдыхающего на Бали Соколовского Дакота может сменить место отдыха

Знаменитый российский певец Влад Соколовский решил провести новогодние каникулы на острове Бали (Индонезия). Также известно, что Рита Дакота планировала провести там отпуск. Однако теперь, возможно, планы певицы изменятся.

Из-за отдыхающего на Бали Соколовского Дакота может сменить место отдыха

Влад Соколовский уже оповестил своих подписчиков в Instagram о своем отдыхе в теплых краях. Рита Дакота одна из тех звезд шоу-бизнеса, которая очень любит отдых на солнечных островах, и ее любимый курорт – Бали. Под последним постом Дакоты ее подруга Айза, живущая именно на этом острове, настойчиво приглашает певицу с дочерью Мией в гости. Но информация о том, что там уже отдыхает Соколовский, может повлиять на решение артистки. Ведь, скорее всего, ее бывший супруг приехал не один, и данная встреча будет мало приятной для Дакоты.

Не так давно Рита Дакота делилась с публикой о своих переживаниях по поводу развода, который произошел из-за многочисленных измен мужа. По ее словам, она еще не смогла восстановиться от его предательства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:41

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