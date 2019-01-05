Из-за отдыхающего на Бали Соколовского Дакота может сменить место отдыха

Влад Соколовский уже оповестил своих подписчиков в Instagram о своем отдыхе в теплых краях. Рита Дакота одна из тех звезд шоу-бизнеса, которая очень любит отдых на солнечных островах, и ее любимый курорт – Бали. Под последним постом Дакоты ее подруга Айза, живущая именно на этом острове, настойчиво приглашает певицу с дочерью Мией в гости. Но информация о том, что там уже отдыхает Соколовский, может повлиять на решение артистки. Ведь, скорее всего, ее бывший супруг приехал не один, и данная встреча будет мало приятной для Дакоты.Не так давно Рита Дакота делилась с публикой о своих переживаниях по поводу развода, который произошел из-за многочисленных измен мужа. По ее словам, она еще не смогла восстановиться от его предательства.