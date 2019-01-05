Появился список новинок ADATA на CES 2019





Стоит ожидать премьеры и внешних накопителей под названием ADATA SE800, оснащенными симметричными портами USB Type-C. Состоится анонс внешнего жесткого диска ADATA HC770 с встроенной RGB-подсветкой и поддержкой более 16,5 миллионов цветовых оттенков. Среди остальных устройств стоит выделить модуль ОЗУ XPG Spectrix D80 DDR с частотой до 4933 МГц.Механическая клавиатура XPG Mechanical Gaming Keyboard предназначена специально для геймеров, каждая из клавиш будет рассчитана примерно на 50 миллионов срабатываний. В заключении стоит выделить игровую гарнитуру XPG EMIX H30 SE Gaming Headset, поддерживающую виртуальное звучание в формате 7.1.