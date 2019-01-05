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Станислав Садальский почтил память Ивана Бортника

Известный актер театра и кино Станислав Садальский один из первых почтил память своего коллеги Ивана Бортника. В своем блоге Instagram актер опубликовал пост с коротким интервью друга.

Станислав Садальский почтил память Ивана Бортника

Сегодня стало известно, что легендарный советский и российский актер Иван Бортник скончался в ночь на 4 января. Артисту было 79 лет, за свою карьеру он сыграл во многих кинолентах. Например, в «Место встречи изменить нельзя», а его товарищем по съемочной площадке оказался Станислав Садальский. А теперь он прощается с коллегой в социальной сети Instagram. Под постом он оставил короткий отрывок из интервью Бортника для «Российской газеты». Из него можно сделать вывод, что артисту в жизни очень не хватало любви и спокойствия.

Читатели блога Садальского присоединились к соболезнованиям артиста и подчеркнули, что довольно часто стали «уходить» действительно талантливые актеры. Такие люди всегда останутся в памяти.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:22

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