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Дэнни Де Вито снимется в продолжении "Джуманджи"

Дэнни Де Вито согласился на съёмки в продолжении комедии "Джуманджи". Артист присоединится к прошлому актёрскому составу.

Дэнни Де Вито снимется в продолжении "Джуманджи"

Компания Sony Pictures сообщила о том, что в продолжении успешной комедии "Джуманджи: Зов джунглей" сыграет Дэнни Де Вито. Хотя студия не уточняет, какая именно роль достанется артисту, он присоединится к героям предыдущей части, где снимались Дуэйн Джонсон, Джек Блэк и другие звёзды Голливуда.

Ремейк оригинальной киноленты 1995 года смог заработать в прокате 962 миллиона долларов, занимая первые строчки по популярности у зрителя. Напомним, что в новом фильме Джуманджи стала не настольной, а видеоигрой, где подростки переместились в виртуальную реальность, став взрослыми аватарами. Режиссёром продолжения выступит Джейк Касдан.

"Идея взять в наш состав Дэнни Де Вито была слишком хороша. Эту новость мы хотели донести до наших зрителей в это Рождество", - комментирует Дуэйн Джонсон.

Напомним, что Де Вито продолжает съёмки в шоу "В Филадельфии всегда солнечно", которое успело открыть свой 13-й сезон. Также на 2019 год актёру поступили несколько предложений от студии Disney.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:57

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