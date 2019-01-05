Арман Давлетяров поделился в Instagram видео с младшим сыном

В октябре прошедшего года Давлетяров стал в пятый раз отцом. Он с супругой воспитывает дочь и 4 сыновей. Арман Илюбаевич постоянно рассказывает поклонникам, что очень любит свою семью, при этом все свободное время проводит со своими наследниками. По его словам, рождение малыша принесло в его семью еще больше счастья. Пост в течение суток собрал свыше 63 тысяч отметок «Мне нравится» и около 400 комментариев. Фолловеры восхищаются заботой Давлетярова о детях, при этом считают, что он является примером для современного поколения.Ранее Арман Илюбаевич заявлял, что он с супругой прошел через много трудностей. Давлетярову сосватали его жену, и поэтому в начале брака у пары было крайне много трудностей. Однако супруги сумели сохранить семейное счастье благодаря восточным традициям, а также мудрости.