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Медики назвали 5 мифов об антибиотиках

Медики назвали 5 мифов, связанных с приемом антибиотиков. Специалисты решили рассказать всю правду о самых распространенных заблуждениях.

Медики назвали 5 мифов об антибиотиках

Первый миф, связанный с употреблением антибиотиков, это разрушение микрофлоры кишечника. Эксперты рассказали, что такую информацию в первую очередь распространяют производители пробиотиков. Очень часто многие принимают эти препараты для спасения микрофлоры. Не исключена вероятность, что антибиотики могут стать причиной диареи, но при правильном питании и достаточном потреблении воды кишечник нормализуется самостоятельно.

Второе заблуждение, развеять которое взялись научные сотрудники, это проведение анализа на чувствительность организма к препарату. Эта процедура является обязательной только для пациентов с большим опытом употребления различных антибиотиков.

Миф о том, что препарат опасен для детей и беременных, не имеет никаких оснований, уверены медики. Если следовать инструкции и рекомендациям врача, то от антибиотиков вреда не будет. Четвертое заблуждение: антибиотики нельзя принимать при аллергии. Этот миф также не обоснован. В этом случае важна непереносимость данного лекарства, никак не связанная с сезонной или пищевой аллергической реакцией.

Медики назвали 5 мифов об антибиотиках

Пятое заблуждение: важно принимать только проверенные препараты. Даже если антибиотик успешно повлиял на состояние здоровья ранее, не значит, что его можно принимать при любой необходимости, к примеру, спустя два или три года. Бактерии способны мутировать и со временем изменяется состав и формула лекарства. "Для профилактики" такие антибиотики употреблять запрещено, подвели итог медицинские специалисты.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:31

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