Медики назвали 5 мифов об антибиотиках





Первый миф, связанный с употреблением антибиотиков, это разрушение микрофлоры кишечника. Эксперты рассказали, что такую информацию в первую очередь распространяют производители пробиотиков. Очень часто многие принимают эти препараты для спасения микрофлоры. Не исключена вероятность, что антибиотики могут стать причиной диареи, но при правильном питании и достаточном потреблении воды кишечник нормализуется самостоятельно.Второе заблуждение, развеять которое взялись научные сотрудники, это проведение анализа на чувствительность организма к препарату. Эта процедура является обязательной только для пациентов с большим опытом употребления различных антибиотиков.Миф о том, что препарат опасен для детей и беременных, не имеет никаких оснований, уверены медики. Если следовать инструкции и рекомендациям врача, то от антибиотиков вреда не будет. Четвертое заблуждение: антибиотики нельзя принимать при аллергии. Этот миф также не обоснован. В этом случае важна непереносимость данного лекарства, никак не связанная с сезонной или пищевой аллергической реакцией.Пятое заблуждение: важно принимать только проверенные препараты. Даже если антибиотик успешно повлиял на состояние здоровья ранее, не значит, что его можно принимать при любой необходимости, к примеру, спустя два или три года. Бактерии способны мутировать и со временем изменяется состав и формула лекарства. "Для профилактики" такие антибиотики употреблять запрещено, подвели итог медицинские специалисты.