АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Поклонники подозревают роман Егора Крида с блогером Аленой Венум

Один из главных холостяков Российской Федерации Егор Крид посетил Абу-Даби вместе с Аленой Венум, являющейся известным блогером. Фанаты заподозрили, что у молодых людей начались романтические отношения.

Поклонники подозревают роман Егора Крида с блогером Аленой Венум


Егор Крид получил звание ловеласа, так как разбил не одно женское сердце, начиная от фанаток и заканчивая известными моделями. Если исполнитель песен постоянно на виду, то об Алене Венум почти ничего неизвестно. Девушка ведет аккаунт в Instagram, где подписано свыше 2 млн. фолловеров, однако прославилась она за счёт личного канала на YouTube, который просматривают больше 4 миллионов пользователей. Венум снимает различные шуточные ролики, рассказывает о всевозможных путешествиях, а также забавных случаях. Алену по праву признают одной из самых красивых русских девушек. Ранее один интернет-портал даже спутал блогера с популярной манекенщицей Эмили Ратаковски.

Поклонники подозревают роман Егора Крида с блогером Аленой Венум

Накануне появилась информация, что Егор Крид в рамках музыкального фестиваля, проводимого в Абу-Даби, сорвал собственное выступление. Организаторами был оплачен перелет, а также номер в отеле. При этом артист не соизволил выйти на сцену. Вместо певца отдувались Олег Газманов и Александр Ревва. Егор Крид в свою очередь пиарит свой очередной концерт, который пройдет пятого января в стенах местного клуба.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники подозревают роман Егора Крида с
Эксперты назвали 5 бесполезных опций в
Сахара была зеленым оазисом 20 тысяч лет назад
Ученые обнаружили детеныша редкого северного
Эксперт назвал самые хрупкие и ремонтируемые
Из окружения Меган Маркл и принца Гарри сообщили,
7-летняя дочь Виктории Бекхэм дает маме советы по
Предсказание Айзека Азимова о Третьей мировой
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в
Бритни Спирс отменила новое шоу из-за тяжелого
Илон Маск хочет отправить вегетарианцев первыми
Epic Games выпустила новую бесплатную игру What
Секретная конференция по Нибиру пройдет в апреле
Представлен Toyota Hilux 4x4 Camper для
Гематоген: польза и вред любимого многими
Евгения Феофилактова просит не давать ей советов,
Умер актер Иван Бортник
Врачи объяснили, с чем связана утренняя усталость
В 2019 году Infiniti покажет электрическое
Видеоблогер Satyr снял пародию на клипы Тимати
Intel разработала видеокамеру TrailGuard AI для
Беспроводные наушники B&O Beoplay E8 2.0 получили
Автомобили Mazda получат уникальный дизайн
Мария Кожевникова показала лицо без макияжа
Технология I2V от Nissan позволит заглядывать за
Новая технология Microsoft позволит общаться с
Магазин приложений App Store на праздновании
Instagram-отчёт: Как самые популярные звёзды
Ляйсан Утяшева показала забавный снимок с
Луч света с МКС появился над Канадой
Просмотреть все новости