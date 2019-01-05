Поклонники подозревают роман Егора Крида с блогером Аленой Венум

Один из главных холостяков Российской Федерации Егор Крид посетил Абу-Даби вместе с Аленой Венум, являющейся известным блогером. Фанаты заподозрили, что у молодых людей начались романтические отношения.Егор Крид получил звание ловеласа, так как разбил не одно женское сердце, начиная от фанаток и заканчивая известными моделями. Если исполнитель песен постоянно на виду, то об Алене Венум почти ничего неизвестно. Девушка ведет аккаунт в Instagram, где подписано свыше 2 млн. фолловеров, однако прославилась она за счёт личного канала на YouTube, который просматривают больше 4 миллионов пользователей. Венум снимает различные шуточные ролики, рассказывает о всевозможных путешествиях, а также забавных случаях. Алену по праву признают одной из самых красивых русских девушек. Ранее один интернет-портал даже спутал блогера с популярной манекенщицей Эмили Ратаковски.Накануне появилась информация, что Егор Крид в рамках музыкального фестиваля, проводимого в Абу-Даби, сорвал собственное выступление. Организаторами был оплачен перелет, а также номер в отеле. При этом артист не соизволил выйти на сцену. Вместо певца отдувались Олег Газманов и Александр Ревва. Егор Крид в свою очередь пиарит свой очередной концерт, который пройдет пятого января в стенах местного клуба.