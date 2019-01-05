Эксперты назвали 5 бесполезных опций в современных авто





Автомобилисты, купившие в своё время модели с топовыми комплектациями, часто находят некоторые дополнительные опции не стоящими своих денег. Так, отвлекающим фактором во время езды служит индикатор "Экорежима" на приборной панели. Он показывает, сколько топлива водитель сберёг, но смотреть на него приходится не так часто, поэтому опция не так радует глаз, как от неё ожидалось. Несовершенной является и функция ночного видения. Экран производители размещают на центральной консоли, и такой угол зрения отвлекает от дороги, в реальности не обеспечивая безопасности. Качество прибора также не совершенно, и водители пользуются им больше для развлечения.Подрулевые "лепестки" КПП были придуманы для автогонщиков, которые не могут потратить ни секунды на смену передач. Если для спортивных городских машин опция могла бы пригодиться, то в обычных моделях - это бессмысленная трата средств.Не придают уникальности и спортпакеты. Авто получает новый дизайн и обвес под спортивный, однако динамические показатели остаются на посредственном уровне. Наконец, трудно справиться с голосовым управлением в машине, где присутствуют посторонние шумы во время движения.