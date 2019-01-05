Ученые обнаружили детеныша редкого северного гладкого кита





Данные животные практически полностью были уничтожены морскими охотниками. Общее количество представителей этого вида не превышало 450 экземпляров. До начала уничтожения данных животных популяция насчитывала сотни тысяч. Между тем, исследователями отмечается низкая рождаемость данных китов, что ведёт к медленному восстановлению вида.Учёные из США отмечают, что с 2017 года по 2018 год погибло около девятнадцати особей этого вида. За данный период времени на свет появилось только пять детёнышей. Самку с китёнышем заметили вблизи устья речки Сент-Джонс. При этом еще пять особей специалистами были признаны беременными. Это в свою очередь обнадёживает научных деятелей.Низкая рождаемость данных животных объясняется тем, что их ареал обитания был вынужденно смещён по причине отсутствия планктона, служащего им пищей. Учёные связывают данную ситуацию с наблюдаемыми глобальными изменениями земного климата.