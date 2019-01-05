Предсказание Айзека Азимова о Третьей мировой войне может сбыться уже в этом году





В то время еще было не известно, что на спутнике Земли есть запасы изотопа гелия-3. Это вещество способно обеспечить людей запасами энергии приблизительно на 5 000 лет вперед. Ученые рассчитали, что если одна тонна гелия-3 вступит в химическую реакцию с 0,67 т. дейтерия (тяжелого водорода), высвободится столько энергии, сколько вырабатывается при сжигании 15 млн. т. нефти.На сегодняшний день аналитиков пугает, что невзирая на договоренности и существование программы о совместном изучении Луны, возникшая в мире в прошедшем году военная и политическая напряженность может воплотить в реальность предсказание Айзека Азимова.