Предсказание Айзека Азимова о Третьей мировой войне может сбыться уже в этом году
Айзек Азимов, являющийся всемирно популярным писателем-фантастом, стал известен как своими книгами, так и предсказаниями, которые практически все сбывались. Еще 30 лет назад он напророчил, что в 2019 году на Луне начнется Третья мировая война.
В то время еще было не известно, что на спутнике Земли есть запасы изотопа гелия-3. Это вещество способно обеспечить людей запасами энергии приблизительно на 5 000 лет вперед. Ученые рассчитали, что если одна тонна гелия-3 вступит в химическую реакцию с 0,67 т. дейтерия (тяжелого водорода), высвободится столько энергии, сколько вырабатывается при сжигании 15 млн. т. нефти.
На сегодняшний день аналитиков пугает, что невзирая на договоренности и существование программы о совместном изучении Луны, возникшая в мире в прошедшем году военная и политическая напряженность может воплотить в реальность предсказание Айзека Азимова.
В то время еще было не известно, что на спутнике Земли есть запасы изотопа гелия-3. Это вещество способно обеспечить людей запасами энергии приблизительно на 5 000 лет вперед. Ученые рассчитали, что если одна тонна гелия-3 вступит в химическую реакцию с 0,67 т. дейтерия (тяжелого водорода), высвободится столько энергии, сколько вырабатывается при сжигании 15 млн. т. нефти.
На сегодняшний день аналитиков пугает, что невзирая на договоренности и существование программы о совместном изучении Луны, возникшая в мире в прошедшем году военная и политическая напряженность может воплотить в реальность предсказание Айзека Азимова.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:03