Эксперт назвал самые хрупкие и ремонтируемые смартфоны прошедшего года
Эксперт в глобальной сети поделился информацией о самых хрупких, а также самых ремонтируемых смартфонах прошедшего года. Мобильные современные устройства в этом рейтинге специалист разделил на определённые категории.
В данном случае к самым ремонтируемым гаджетам отнесли версию Nokia 7 Plus, а также модификацию Nokia 6.1. По версии специалиста инновационным экземпляром прошедшего года стало устройство Vivo Nex S Clear Edition. В число самых прочных устройств вошла бюджетная вариация Xiaomi Pocophone F1, а также смартфон Nokia 7 Plus. В категорию самых хрупких гаджетов специалист включил Oppo Find X, а также Huawei Mate 20 Pro. Сюда также вошло устройство iPad Pro.
Ранее Dni24 передавали, что экспертами в Сети был анонсирован рейтинг самых мощных современных смартфонов на базе Android, в которых заинтересованы геймеры.
В данном случае к самым ремонтируемым гаджетам отнесли версию Nokia 7 Plus, а также модификацию Nokia 6.1. По версии специалиста инновационным экземпляром прошедшего года стало устройство Vivo Nex S Clear Edition. В число самых прочных устройств вошла бюджетная вариация Xiaomi Pocophone F1, а также смартфон Nokia 7 Plus. В категорию самых хрупких гаджетов специалист включил Oppo Find X, а также Huawei Mate 20 Pro. Сюда также вошло устройство iPad Pro.
Ранее Dni24 передавали, что экспертами в Сети был анонсирован рейтинг самых мощных современных смартфонов на базе Android, в которых заинтересованы геймеры.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:31