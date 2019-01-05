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Эксперт назвал самые хрупкие и ремонтируемые смартфоны прошедшего года

Эксперт в глобальной сети поделился информацией о самых хрупких, а также самых ремонтируемых смартфонах прошедшего года. Мобильные современные устройства в этом рейтинге специалист разделил на определённые категории.

Эксперт назвал самые хрупкие и ремонтируемые смартфоны прошедшего года


В данном случае к самым ремонтируемым гаджетам отнесли версию Nokia 7 Plus, а также модификацию Nokia 6.1. По версии специалиста инновационным экземпляром прошедшего года стало устройство Vivo Nex S Clear Edition. В число самых прочных устройств вошла бюджетная вариация Xiaomi Pocophone F1, а также смартфон Nokia 7 Plus. В категорию самых хрупких гаджетов специалист включил Oppo Find X, а также Huawei Mate 20 Pro. Сюда также вошло устройство iPad Pro.

Ранее Dni24 передавали, что экспертами в Сети был анонсирован рейтинг самых мощных современных смартфонов на базе Android, в которых заинтересованы геймеры.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:31

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