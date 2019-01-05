АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Из окружения Меган Маркл и принца Гарри сообщили, где появится на свет их первенец

Источник из близкого окружения Меган Маркл и принца Гарри сообщил, что супруги определились относительно о клиники, в которой появится на свет их первенец. Скорее всего, это будет больница Фримли-парк, расположенная в графстве Суррей.


Из окружения Меган Маркл и принца Гарри сообщили, где появится на свет их первенец

Первый ребенок в семье герцога и герцогини Сассекских родится весной этого года. С того времени, как стало известно о беременности Меган Маркл, в прессе уже появлялись гипотезы о месте, которое будущая мама выбрала для родов. Вначале сообщалось, что это произойдет в госпитале Святой Марии в столице Великобритании. В этой клинике родились принцы Уильям и Гарри, а также двое сыновей и дочь Кейт Миддлтон. Затем высказывались предположения о том, что Меган Маркл хочет, чтобы ее ребенок появился на свет в результате домашних родов.

Теперь, согласно инсайдерской информации, самым вероятным местом родов герцогини Сассекской является больница Фримли-парк. Супруги в скором времени планируют переехать в свою резиденцию во Фрогморе, а эта клиника как раз расположена неподалеку от их имения.

По неподтвержденным сведениям, Меган Маркл и принц Гарри стремятся как можно быстрее покинуть Лондон из-за сложных отношений с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники подозревают роман Егора Крида с
Эксперты назвали 5 бесполезных опций в
Сахара была зеленым оазисом 20 тысяч лет назад
Ученые обнаружили детеныша редкого северного
Эксперт назвал самые хрупкие и ремонтируемые
Из окружения Меган Маркл и принца Гарри сообщили,
7-летняя дочь Виктории Бекхэм дает маме советы по
Предсказание Айзека Азимова о Третьей мировой
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в
Бритни Спирс отменила новое шоу из-за тяжелого
Илон Маск хочет отправить вегетарианцев первыми
Epic Games выпустила новую бесплатную игру What
Секретная конференция по Нибиру пройдет в апреле
Представлен Toyota Hilux 4x4 Camper для
Гематоген: польза и вред любимого многими
Евгения Феофилактова просит не давать ей советов,
Умер актер Иван Бортник
Врачи объяснили, с чем связана утренняя усталость
В 2019 году Infiniti покажет электрическое
Видеоблогер Satyr снял пародию на клипы Тимати
Intel разработала видеокамеру TrailGuard AI для
Беспроводные наушники B&O Beoplay E8 2.0 получили
Автомобили Mazda получат уникальный дизайн
Мария Кожевникова показала лицо без макияжа
Технология I2V от Nissan позволит заглядывать за
Новая технология Microsoft позволит общаться с
Магазин приложений App Store на праздновании
Instagram-отчёт: Как самые популярные звёзды
Ляйсан Утяшева показала забавный снимок с
Луч света с МКС появился над Канадой
Просмотреть все новости