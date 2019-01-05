Из окружения Меган Маркл и принца Гарри сообщили, где появится на свет их первенец





Первый ребенок в семье герцога и герцогини Сассекских родится весной этого года. С того времени, как стало известно о беременности Меган Маркл, в прессе уже появлялись гипотезы о месте, которое будущая мама выбрала для родов. Вначале сообщалось, что это произойдет в госпитале Святой Марии в столице Великобритании. В этой клинике родились принцы Уильям и Гарри, а также двое сыновей и дочь Кейт Миддлтон. Затем высказывались предположения о том, что Меган Маркл хочет, чтобы ее ребенок появился на свет в результате домашних родов.Теперь, согласно инсайдерской информации, самым вероятным местом родов герцогини Сассекской является больница Фримли-парк. Супруги в скором времени планируют переехать в свою резиденцию во Фрогморе, а эта клиника как раз расположена неподалеку от их имения.По неподтвержденным сведениям, Меган Маркл и принц Гарри стремятся как можно быстрее покинуть Лондон из-за сложных отношений с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.