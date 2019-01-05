7-летняя дочь Виктории Бекхэм дает маме советы по выбору платья





На видео Виктория Бекхэм предстала в изящном платье леопардовой расцветки. Харпер, абсолютно не стесняясь съемочного процесса, указывает звездной маме на нюансы в ее образе, которые можно усовершенствовать. В частности, по мнению девочки, платье нужно сделать более свободным. Когда знаменитость поинтересовалась у дочери, что ей обуть в сочетании с данным платьем, Харпер незамедлительно указала на нужную обувь.В комментарии к ролику бывшая участница Spice Girls написала, что маленькая помощница участвовала в выборе вечернего наряда для мамы.