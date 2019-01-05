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7-летняя дочь Виктории Бекхэм дает маме советы по выбору платья

Популярная певица и дизайнер одежды Виктория Бекхэм разместила в соцсети Instagram видеоролик, на котором ее 7-летняя дочь Харпер дает маме рекомендации относительно усовершенствования ее платья, представляющего новую коллекцию. Хотя девочке не так уж и много лет, она уже интересуется миром моды и не исключено, что в будущем пойдет по стопам знаменитой мамы.


7-летняя дочь Виктории Бекхэм дает маме советы по выбору платья

На видео Виктория Бекхэм предстала в изящном платье леопардовой расцветки. Харпер, абсолютно не стесняясь съемочного процесса, указывает звездной маме на нюансы в ее образе, которые можно усовершенствовать. В частности, по мнению девочки, платье нужно сделать более свободным. Когда знаменитость поинтересовалась у дочери, что ей обуть в сочетании с данным платьем, Харпер незамедлительно указала на нужную обувь.

В комментарии к ролику бывшая участница Spice Girls написала, что маленькая помощница участвовала в выборе вечернего наряда для мамы.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:11

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