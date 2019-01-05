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Бритни Спирс отменила новое шоу из-за тяжелого состояния отца

Американская исполнительница Бритни Спирс отменила свое новое шоу Domination по причине тяжелого состояния здоровья ее отца. Пост с информацией о принятом решении артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.


Бритни Спирс отменила новое шоу из-за тяжелого состояния отца

Бритни Спирс рассказала, что пару месяцев назад ее отец находился на грани жизни и смерти и, к счастью, ему удалось выжить. Однако впереди у родного человека певицы длительная реабилитация. Теперь знаменитая дочь намерена сконцентрировать свою энергию на помощи семье.

Бритни Спирс отметила, что решение об отмене выступления далось ей нелегко, однако она выразила надежду, что почитатели с пониманием отнесутся к ее поступку. Суперзвезда поблагодарила всех за молитвы и поддержку в это тяжелое время.

Свое сообщение Бритни Спирс сопроводила архивной фотографией, на которой она в карнавальном костюме позирует рядом с мамой и папой.

В комментарии к посту фанаты знаменитости написали множество теплых слов в адрес своей любимицы и ее отца. Они отметили, что семья должна быть на первом месте, и тот, у кого есть сердце, не осудит ее за такое решение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52

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