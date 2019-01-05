Илон Маск хочет отправить вегетарианцев первыми осваивать Марс





Илон Маск отмечает, что для выращивания домашнего скота на Марсе необходимо пространство и достаточное количество энергии, поэтому не исключено, что люди, которые отправятся колонизировать эту планету самыми первыми, будут вегетарианцами. По мнению изобретателя, человечество приступит к освоению Красной планеты уже в ближайшее десятилетие.Что же касается профессиональной принадлежности будущих колонистов, то Илон Маск заявляет, что это должны быть инженеры, художники и «всевозможные творцы», поскольку на новом месте обитания им предстоит многое создать.Ранее предприниматель рассказал, что, применяя постоянно поддерживаемые технологии, на Марсе можно построить город, пригодный для проживания 80 тысяч представителей человечества.