Илон Маск хочет отправить вегетарианцев первыми осваивать Марс
Американский изобретатель-миллиардер Илон Маск полагает, что первыми землянами, которые отправятся колонизировать Марс, должны стать вегетарианцы. По его мнению, люди, придерживающиеся такого режима питания, смогут значительно легче адаптироваться к жизни на Красной планете на ранних этапах ее освоения.
Илон Маск отмечает, что для выращивания домашнего скота на Марсе необходимо пространство и достаточное количество энергии, поэтому не исключено, что люди, которые отправятся колонизировать эту планету самыми первыми, будут вегетарианцами. По мнению изобретателя, человечество приступит к освоению Красной планеты уже в ближайшее десятилетие.
Что же касается профессиональной принадлежности будущих колонистов, то Илон Маск заявляет, что это должны быть инженеры, художники и «всевозможные творцы», поскольку на новом месте обитания им предстоит многое создать.
Ранее предприниматель рассказал, что, применяя постоянно поддерживаемые технологии, на Марсе можно построить город, пригодный для проживания 80 тысяч представителей человечества.
Илон Маск отмечает, что для выращивания домашнего скота на Марсе необходимо пространство и достаточное количество энергии, поэтому не исключено, что люди, которые отправятся колонизировать эту планету самыми первыми, будут вегетарианцами. По мнению изобретателя, человечество приступит к освоению Красной планеты уже в ближайшее десятилетие.
Что же касается профессиональной принадлежности будущих колонистов, то Илон Маск заявляет, что это должны быть инженеры, художники и «всевозможные творцы», поскольку на новом месте обитания им предстоит многое создать.
Ранее предприниматель рассказал, что, применяя постоянно поддерживаемые технологии, на Марсе можно построить город, пригодный для проживания 80 тысяч представителей человечества.
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:46