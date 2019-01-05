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Секретная конференция по Нибиру пройдет в апреле 2019 года в Швейцарии

Во Всемирной паутине появилось сообщение о планируемом проведении секретной конференции по вопросам загадочной планеты Нибиру. По неподтвержденной информации, мероприятие состоится в апреле 2019 года в Швейцарии, в нем примут участие специалисты из семи государств.


Секретная конференция по Нибиру пройдет в апреле 2019 года в Швейцарии

Повесткой дня конференции станет рассмотрение вопросов секретности сведений о Нибиру. Обсуждать проблемы будут светила астрономии и астрофизики из Германии, Франции, Японии, Австрии и других стран. По мнению сторонников теорий заговоров, ключевыми фигурами в предстоящем научном форуме выступят представители правительств и спецслужб.

Сообщается, что в числе участников конференции нет ученых ни из России, ни из США. Конспирологи объясняют этот факт тем, что, вероятно, в распоряжении двух мировых лидеров есть такая информация о Нибиру, что они не хотят допускать к ней менее могущественные страны, чтобы сохранить свое мировое господство в случае каких-либо катаклизмов космического характера. Следовательно, во время предстоящей встречи остальные государства хотят выработать тактику и стратегию поведения в условиях приближения Нибиру к Земле.

Секретная конференция по Нибиру пройдет в апреле 2019 года в Швейцарии

О точной дате и времени проведения мероприятия нет никаких сведений, предполагается, что оно состоится в апреле 2019 года. В связи с тем, что конференция будет носить закрытый характер, не стоит рассчитывать, что в Сети появится какая-либо значимая информация по этому поводу. Вероятнее всего, в очередной раз человечеству будет преподнесена порция дезинформации.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:30

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