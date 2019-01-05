Гематоген: польза и вред любимого многими лакомства





В состав гематогена входит сухая кровь крупного рогатого скота. Также он является источником множества полезных веществ: белков, аминокислот, жиров, минералов, витаминов, углеводов.Этот продукт стимулирует процесс образования крови, укрепляет защитные свойства организма, служит источником сил и энергии, благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, способен частично восполнять суточную потребность организма в белках и аминокислотах.Примечательно, что гематоген является вовсе лекарством, а лишь профилактическим и вспомогательным средством. Следовательно, при наличии серьезной проблемы важно обратиться за профессиональной медицинской помощью.В некоторых случаях употребление гематогена может нанести вред здоровью человека.Чтобы сделать вкус батончика более притягательным, производитель включает в его состав различные добавки, из-за которых может развиться аллергическая реакция.Чрезмерное употребление гематогена чревато появлением тошноты и диареи. В силу своей высокой калорийности батончик может ухудшить здоровье диабетиков, также он может стать причиной появления лишних килограмм.