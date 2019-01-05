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Гематоген: польза и вред любимого многими лакомства

Гематоген является полезным лакомством, которое многие любят еще с советских времен. Но несмотря на то, что употребление сладкого батончика несет организму несомненную пользу, в некоторых случаях необходимо быть осторожным, чтобы не навредить своему здоровью.


Гематоген: польза и вред любимого многими лакомства

В состав гематогена входит сухая кровь крупного рогатого скота. Также он является источником множества полезных веществ: белков, аминокислот, жиров, минералов, витаминов, углеводов.

Этот продукт стимулирует процесс образования крови, укрепляет защитные свойства организма, служит источником сил и энергии, благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, способен частично восполнять суточную потребность организма в белках и аминокислотах.

Примечательно, что гематоген является вовсе лекарством, а лишь профилактическим и вспомогательным средством. Следовательно, при наличии серьезной проблемы важно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

В некоторых случаях употребление гематогена может нанести вред здоровью человека.

Чтобы сделать вкус батончика более притягательным, производитель включает в его состав различные добавки, из-за которых может развиться аллергическая реакция.

Гематоген: польза и вред любимого многими лакомства

Чрезмерное употребление гематогена чревато появлением тошноты и диареи. В силу своей высокой калорийности батончик может ухудшить здоровье диабетиков, также он может стать причиной появления лишних килограмм.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:18

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