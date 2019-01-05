Представлен Toyota Hilux 4x4 Camper для туристических поездок





Поверхность Toyota Hilux 4x4 покрыта черной краской, из-за чего машина напоминает подобные механизмы из фильмов об апокалипсисе. Не составляет труда вообразить картину, как этот дом на колесах движется по пустыне, оставляя за собой столб пыли. Эффект от восприятия усиливается благодаря усовершенствованному клиренсу.Также автомобиль укомплектован двойным задним мостом и пневматической подвеской. Его задняя часть немного возвышается над землей из-за размещенных там листовых рессор.Автофургон не отличается слишком высокой скоростью, поэтому у его обладателя есть полноценная возможность во время езды полюбоваться окружающими пейзажами. Мощность транспортного средства составляет 90 лошадиных сил, оно оснащено 2,8-литровым дизельным четырехцилиндровым двигателем, коробкой передач с пятью скоростями и системой полного привода.Для удобства путешественников внутри кемпера расположены две кровати - одна над кабиной, а другая собирается из диванов. Также есть небольшая кухня с холодильником и ванная комната с душевой кабинкой. Необходимые в поездке вещи можно разместить в шкафчиках, которых в доме на колесах предостаточно.